Sur l’heure de midi au pays du Soleil Levant, le Belgo-Néerlandais (1.31.6) a devancé de six dixièmes (!) la Ferrari du dernier vainqueur du GP de Singapour, Carlos Sainz.

Mais c’est allé nettement plus vite en milieu d’après-midi avec un chrono de 1.30.688 pour le futur triple champion du monde qui a cette fois repoussé la meilleure des Ferrari, cette fois pilotée par Charles Leclerc, à 320 millièmes.

Après un week-end compliqué à Marina Bay, Red Bull et Max Verstappen ont retrouvé leur place au sommet de la hiérarchie et s’imposent logiquement comme les grands favoris pour la pole ce samedi à partir de 8h et pour la victoire dimanche (départ du GP à 7h00). Mais cela reste toujours plus difficile sur un tour pour Sergio Pérez, seulement neuvième à une seconde de son équipier.

C’est beaucoup trop et nul doute qu’un jeune comme Liam Lawson, 15e à 1.4 pour son 4e GP chez AlphaTauri et à nouveau devant son équipier Yuki Tsunoda, ferait du meilleur boulot…

Lando Norris (McLaren) a signé le troisième meilleur chrono (à 0.464) devant la 2e Ferrari de Carlos Sainz (à une bonne demi-seconde), la Mercedes de George Russell, l’Aston Martin de Fernando Alonso, la Williams d’Alex Albon, la seconde McLaren d’Oscar Piastri, la Red Bull de Pérez et l’Alfa Romeo de Valtteri Bottas à 1.051.

De retour après son forfait de Singapour, Lance Stroll pointe au 11e rang devant la meilleure des Alpine d’Esteban Ocon. Lewis Hamilton ne pointe qu’à un modeste 14e rang, mais on connaît la capacité du Britannique à renverser la situation après un vendredi difficile.

Notons que la séance s’est achevée au drapeau rouge deux minutes et demie avant son terme suite à la sortie de route sans gravité de Pierre Gasly, avant-dernier sur la seconde Alpine juste devant la Williams d’un Logan Sargeant plus que jamais sous pression. On murmure en effet de plus en plus dans le paddock que l’Américain pourrait perdre son baquet et être remplacé en 2024 par Mick Schumacher voire par Liam Lawson si ce dernier n’était pas retenu par AlphaTauri où le choix entre Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda et le “rookie” néo-zélandais s’annonce pour le moins cornélien.