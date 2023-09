Rappel des faits. Avant la pause estivale, le jeune Néerlandais Nyck De Vries dont le score restait désespérément vierge après une dizaine de GP, a été remercié par AlphaTauri et remplacé dès la Hongrie par l’expérimenté réserviste de Red Bull Daniel Ricciardo.

À lire aussi

Guère convaincant pour son retour en Hongrie et en Belgique, “Big Smile” s’est cassé le poignet en voulant éviter le contact avec celui qui l’a remplacé chez McLaren, son compatriote Oscar Piastri, lors des essais libres du GP des Pays-Bas.

Lawson a impressionné à Singapour

Du coup, AlphaTauri a propulsé en F1 un des membres les plus talentueux de sa filière, Liam Lawson. Et en trois courses, le Néo-Zélandais de 21 ans, dixième en qualifications (devant Max Verstappen !) et neuvième en course lors du dernier GP de Singapour, a démontré l’étendue de son talent. Encore devant son équipier Yuki Tsunoda ce vendredi après-midi au Japon, le “Kiwi” mérite clairement sa place en F1 l’an prochain. Du coup, cela fait trois pilotes pour deux baquets chez AlphaTauri où personne n’a encore été officialisé.

Réputé pour ne pas faire de sentiments, le conseiller de Red Bull Helmut Marko va désormais devoir choisir son duo pour 2024. Rien ne presse et peut-être va-t-il attendre le retour de Ricciardo placé au sein de l’écurie B en réserve de la république. Pour mettre la pression sur un Sergio Pérez ne cessant de décevoir, mais possédant un contrat en béton pour l’an prochain et un puissant soutien financier en la personne du milliardaire mexicain Carlos Slim. Difficile donc de virer “Checo” comme cela. D’autant qu’il va tout de même, sans doute, décrocher le titre de vice-champion à des années-lumière de “Super Max”.

Pas de place pour les champions F2

AlphaTauri doit normalement servir de pied à l’accélérateur, d’école pour les pépites de Red Bull. Or après trois saisons, l’irrégulier Tsunoda n’a pas réellement prouvé qu’il méritait sa place aux côtés de Verstappen. Ce qui pourrait être le cas de Daniel Ricciardo (il s’agirait d’un retour pour un garçon fun dont l’image correspond bien à la marque), mais aussi nous semble-t-il de Liam Lawson, impressionnant pour ses débuts. Le Japonais a donc du souci à se faire et pas mal de pression sur les épaules si son contrat n’est pas déjà scellé.

Logan Sargeant doit aussi certainement se tracasser pour son avenir. Alors que son équipier Alex Albon multiplie les perfs et prouve que Williams n’est clairement plus la lanterne rouge du peloton, le rookie américain accumule les boulettes et a beaucoup de mal de s’extraire de la queue de peloton. Du coup, même s’il possède un contrat de deux ans (avec des clauses de résultats a priori), on évoque de plus en plus son remplacement. Le nom de Mick Schumacher, pistonné par Mercedes qui paierait son volant en moteurs, est de plus en plus souvent cité, notamment par son oncle Ralf.

Les trois derniers baquets officiellement encore libres sont donc très convoités. Et, quoi qu’il arrive, ne devraient pas revenir à des débutants issus de la F2. Les Vesti, Pourchaire, Doohan ou Martins devant encore se contenter de quelques séances libres. Tout comme le champion F2 en titre Felipe Drugovich, réserviste chez Aston. Pas de doute, l’arrivée d’une onzième écurie comme Andretti ferait le plus grand bien à la nouvelle génération bloquée faute de places.