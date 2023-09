F1 : Ricciardo et Tsunoda confirmés pour 2024 chez Alphatauri

On ne peut que croire que les contrats avaient été signés avant le GP de Singapour où le remplaçant et débutant Liam Lawson a brillé de mille feux. AlphaTauri a confirmé quelques heures avant les qualifications du GP du Japon que ses deux pilotes titulaires l’an prochain seraient Daniel Ricciardo dont le retour est prévu au Qatar et le Japonais Yuki Tsunoda qui entamera donc sa quatrième saison au sein de l’écurie B de Red Bull.