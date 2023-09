GP du Japon de F1 : Le pronostic d’Olivier de Wilde

2e Lando Norris : “Les McLaren sont dans le coup et ont réussi à devancer les Ferrari avec la première ligne pour Oscar Piastri quelques centièmes devant son équipier Lando Norris qui n’a pas dû trop apprécier. La lutte entre les deux jeunes loups s’annonce acharnée. On a vu à deux reprises déjà cette année, l’équipe de Woking avantager le Britannique lors du “pitstop”. On aimerait que ce ne soit pas le cas car l’Australien mérite de décrocher son premier podium après celui obtenu en Sprint à Francorchamps. Mais Norris est dans une meilleure dynamique et on le voit cette fois doubler son équipier dès le départ et terminer à nouveau premier derrière son ami l’inaccessible “Super Max”.

3e Sergio Pérez : “Cinquième sur la grille, le Mexicain est souvent bien meilleur en course que lors de l’exercice du tout lancé. On le voit donc devancer les Ferrari (avec cette fois Leclerc devant Sainz) et remonter au moins sur une des McLaren pour participer au triomphe Red Bull en montant lui aussi sur le podium confortant ainsi sa deuxième place au championnat du monde.”