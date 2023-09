-48e victoire après une nette domination de Max Verstappen offrant, c’est tout un symbole, à lui seul un 6e titre constructeurs à Red Bull. Il lui manque aujourd’hui trois points de plus que Sergio Pérez pour être sacré. Cela pourrait être le cas dès la course sprint du 7 octobre au Qatar si Sergio ne lui reprend pas au minimum six unités.

”Incroyable week-end, a déclaré le Belgo-Néerlandais. Ma RB19 était une véritable fusée. Toute l’équipe mérite ce sacre. Je suis très content aussi pour Honda couronné sur leur circuit. Je n’ai pas réussi un super envol. Mes roues ont patiné. Mais j’ai pu garder l’avantage face à Lando.”

-Lando Norris à nouveau meilleur du reste. “Les deux McLaren sur le podium, c’est génial. J’ai pris un bon départ et j’ai presque pu doubler Max. Mais Max reste Max. On termine derrière certes mais pas à des années-lumière. On continue à progresser et à se rapprocher course après course.”

-Premier podium pour Oscar Piastri bien aidé par un premier arrêt sous voiture de sécurité virtuelle sans quoi Charles Leclerc aurait pu terminer troisième à sa place. “Il y a peu de gens dans le monde qui peuvent monter sur un podium de Grand Prix. J’avais déjà eu cet honneur à Spa lors de la course sprint. Mais ici c’est dimanche. Cela n’a pas été ma meilleure course mais je m’en souviendrai longtemps. Comme de mon dépassement au premier virage sur George Russell.”

-Hamilton s’est bien battu face à son équipier d’abord, à Carlos Sainz ensuite pour décrocher la 5e place, le mieux qu’il pouvait sans doute espérer ce dimanche au volant de sa Mercedes.

-En difficultés lors des qualifications, les deux Alpine ont réussi à rentrer tout juste dans les points avec Pierre Gasly 9e et Esteban Ocon dixième juste devant Liam Lawson.

Feu rouge

-Sergio Pérez a vécu une journée noire et n’a pu fêter le titre constructeurs auquel il a contribué bien sûr comme il l’aurait souhaité. Pris en sandwich au départ où il a été touché la Ferrari de Sainz, il a d’abord dû rentrer pour changer d’aileron avant. Il s’est ensuite accroché fautivement avec la Haas de Kevin Magnussen avant de rentrer au box puis de ressortir 26 tours plus tard pour purger une pénalité de cinq secondes. Un véritable cauchemar à nouveau pour le Mexicain qui reste néanmoins toujours deuxième du Mondial.

-Les deux Williams ont dû renoncer, Alex Albon après avoir été envoyé dans les airs au départ par l’Alfa de Valtteri Bottas. Les deux monoplaces ont subi trop de dommages. Week-end cauchemardesque également pour Logan Sargeant dont le baquet est de plus en plus menacé après sa nouvelle boulette de samedi coûtant très cher à l’équipe.

-Déception pour le petit Yuki Tsunoda. Neuvième en qualifications, le Japonais a raté son envol et terminé derrière son équipier. Le principal point positif sauvant son week-end est l’annonce de la prolongation de son contrat aux côtés de Daniel Ricciardo. Il peut sans doute remercier Honda car le remplaçant néo-zélandais semble clairement plus prometteur. Mais en F1, tout ne s’arrange pas toujours au mérite…