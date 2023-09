Oscar Piastri est fier de son podium au GP du Japon : "Un jour dont je me souviendrai"

Piastri a mis pour la première fois les pieds sur le podium. Un moment incroyable pour le jeune pilote, comme il l'a confié après la course. "Ce premier podium en F1 est vraiment un moment très spécial. Il y a peu de gens sur terre qui peuvent accomplir cela. J'étais déjà monté sur un podium de F1 à Spa, mais c'était le samedi à l'issue de la course Sprint. Là c'est après un GP, au Japon, sur un circuit fabuleux que je découvrais. Je me souviendrai longtemps de ce week-end avec ma première première ligne et mon premier podium. Même si ma course n'a pas été la meilleure puisque j'ai perdu une place au départ et je n'ai pu suivre le rythme de Lando. J'ai dû le laisser passer et filer après avoir récupéré provisoirement la deuxième place en effectuant mon premier arrêt sous voiture de sécurité virtuelle. Mon dépassement sur George Russell au première virage restera aussi un grand moment. Beaucoup d'émotions positives."