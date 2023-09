Andretti enfin acceptée comme 11ème équipe de F1 dès 2026 ?

Andretti Cadillac Racing, Hitech Grand Prix, Rodin Cars, la start-up asiatique LKY Sunz et le team Formula Equal soutenu par Craig Pollock étaient les cinq dossiers retenus par la FIA. Si aucune communication officielle n'a été formulée de la part des différentes parties prenantes, ce serait finalement Andretti qui serait l'heureux élue. Ce n'est guère une surprise puisque l'écurie américaine est la candidature la plus sérieuse, s'appuyant sur le soutien de GM pour effectuer ses débuts en F1.

Kiwis contre Yankees

C'est Rodin Cars qui a dévoilé le pot aux roses. Le projet néo-zélandais emmené par le milliardaire David Dicker avait pour lui la mise en place d'une véritable filière depuis la F4 grâce à une collaboration avec Carlin, et promettait d'offrir un volant de titulaire à la féminine Jamie Chadwick. Éconduits, les kiwis n'ont pas tenu leur langue pour "balancer" que Andretti Cadillac serait à la 11ème écurie de F1.

"Nous tenons à souligner que notre objectif ici n'est pas de critiquer la FIA ou de demander un réexamen de sa décision", a déclaré l'écurie Rodin Carlin dans un communiqué. "Nous respectons et acceptons pleinement le résultat. Notre seul but est de divulguer des informations que nous considérons dans l'intérêt public pour informer la communauté de la Formule 1."

"Nous apprécions l'opportunité d'avoir participé au processus de la FIA et adressons nos meilleurs vœux à Andretti pour sa candidature réussie. "Rodin Cars reste déterminé à repousser les limites du sport automobile et continuera à poursuivre l'excellence dans le monde de la course."

On attend évidemment que Andretti, la F1 ou la FIA sortent du bois. Mais ne pas voir les Américains sur la grille d'ici deux ans et demi serait un non-sens, tant le projet de Michael Andretti tient la route. Peut-être plus que l'autre team US, Haas, en place depuis 2016.