La FIA approuve la candidature d'Andretti pour une entrée en F1

"La FIA doit approuver les candidatures respectant les exigences de la procédure d’expression d’intérêt et nous avons respecté cette procédure en décidant que la candidature d’Andretti Formula Racing LLC passerait à l’étape suivante du processus de candidature", indique Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

"En prenant cette décision, la FIA agit conformément aux directives de l’UE sur la participation et le développement du sport automobile. Andretti Formula Racing LLC était la seule entité qui remplissait les critères de sélection fixés dans tous les aspects matériels"

Dans le clan Andretti, qui s'était toujours montré très loquace concernant la viabilité de son projet, on se gargarise évidemment de voir enfin le bout du tunnel après de longs mois d'attente.

"Andretti Cadillac est honoré par l'approbation de la FIA de la déclaration d'intérêt d'Andretti Formula Racing pour le Championnat du monde de Formule 1", déclare l'équipe dans un communiqué. "Nous apprécions le processus d'évaluation rigoureux, transparent et complet de la FIA, et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'avoir l'opportunité de courir dans un championnat chargé d'histoire et de prestige."

"La formation de cette équipe typiquement américaine est un moment de fierté pour tous nos employés et nos fans. Nous sommes convaincus que les compétences d'Andretti Cadillac en course automobile et les avancées technologiques qui en découlent profiteront à nos clients tout en renforçant la passion pour la F1 dans le monde entier."

"Nous sommes impatients de nous investir avec toutes les parties prenantes de la Formule 1, alors que nous poursuivons nos préparatifs pour rejoindre la grille dès que possible".

Un dernier obstacle à franchir

Ce n'est pas pour autant que Andretti est automatiquement sur la grille de départ. En effet, la Formule 1 et les dix écuries déjà impliquées doivent également donner leur aval. Or, quand on connait la frilosité de ces dernières, les Américains sont conscients qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres.

"Dans le cadre de la procédure convenue du processus d'expression d’intérêt, les conclusions de la FIA sur la candidature d’Andretti Formula Racing LLC vont maintenant être transmises à Formula One Management pour des discussions commerciales", indique la FIA.

Suite au prochain épisode, donc...