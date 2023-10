Chasse aux records, lutte entre constructeurs : pourquoi la fin de saison de F1 sera palpitante

Mercedes-Ferrari : acte 2

Derrière l’intouchable écurie autrichienne, la fin de saison 2022 avait été marquée par la lutte Mercedes-Ferrari pour la 2e place du championnat constructeurs, combat remporté par la Scuderia. En 2023, on prend les mêmes et on recommence ? Les deux écuries ne sont séparées que de 20 points, à l’avantage de Mercedes (305 points contre 285 pour les Rouges). Néanmoins, la dynamique actuelle donne un avantage aux Ferrari, qui n’occupaient que la 4e place au championnat constructeurs durant la trève, avec 5 points de retard sur Aston Martin et 56 sur Mercedes. Ferrari a donc comblé plus de la moitié de son retard sur les quatre derniers GP.

Pour la 4e place, la lutte s’annonce tout aussi acharnée. Après un début de saison aussi étincelant que surprenant, Aston Martin marque le pas. Dépassée par les évolutions apportées par Mercedes et Ferrari durant la trève, l’écurie britannique se retrouve à présent menacée par McLaren qui revient en boulet de canon. L’écart n’est plus que de 49 points. Face à l’inconsistance de Lance Stroll et le rythme des McLaren, cet écart pourrait bien se réduire un peu plus ce week-end.

Quel pilote pour accompagner Verstappen sur le podium ?

Derrière Verstappen, toutes les cartes peuvent encore être rabattues au championnat des pilotes, même si Sergio Pérez (223 points) et Lewis Hamilton (190 points) ont une longueur d’avance sur leurs poursuivants. Longtemps deuxième du championnat des pilotes, Fernando Alonso et son Aston Martin (174 points), auteur de 5 podiums sur les 7 premières manches, semblent clairement marquer le pas. Derrière, Carlos Sainz (150 points) part de loin pour ravir la troisième place à Lewis Hamilton. Charles Leclerc, avec 55 points de retard, parait lui hors-jeu.

En milieu de tableau, la lutte pour le top 10 verra s’affronter Oscar Piastri (9e, 57 points), Lance Stroll (10e, 47 points) et les deux Alpine, avec Pierre Gasly (11e, 46 points) et Esteban Ocon (12e, 38 points).

Red Bull - Verstappen, la chasse aux records se poursuit

Non, la saison de Max Verstappen ne se terminera pas dans la nuit qatarie. En plus de son troisième sacre, le pilote néerlandais a l’occasion d’une nouvelle fois repousser les limites de son sport. Déjà détenteur du plus grand nombre de victoires consécutives (10), du plus grand nombre de victoires sur une saison (15) et du plus grand nombre de points engrangés sur une saison (454 l’année dernière), il peut encore améliorer ces deux derniers records.

L'écurie Red Bull fêtant son 6e titre des constructeurs parès le GP du Japon (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) ©AFP or licensors

Red Bull peut également aller chercher le record du nombre de points acquis par une écurie sur une saison. Avec 623 points au compteur, il lui manque 142 points pour égaler le record jusqu’ici détenu par l’écurie Mercedes en 2016, l'année du sacre de Nico Rosberg. Un exploit qui serait toutefois à nuancer, puisque le calendrier 2023 compte un GP supplémentaire par rapport à 2016.

Leclerc, une Mercedes, Norris : qui pour remporter son GP ?

Ils ne sont que 3 à être montés sur la première marche du podium cette saison. Max Verstappen bien sûr (13 victoires), son coéquipier Sergio Pérez à deux reprises (à Djeddah et à Bakou) et enfin Carlos Sainz (Ferrari) à Singapour. C’est peu, alors qu’ils étaient 5 à avoir goûté aux joies du succès la saison dernière. Parmi les principaux prétendants, on retrouve Charles Leclerc mais aussi les deux McLaren, en grande forme sur le circuit de Suzuka. Les deux pilotes Mercedes, qui n’ont toujours pas glanés le moindre succès cette saison, semblent en retrait pour l’instant.

Pour qu’il y ait un nouveau vainqueur, il faudra, bien sûr, que Verstappen ne se montre pas aussi impérial qu’à Suzuka.