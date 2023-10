F1 : Andretti ne peut pas encore crier victoire

Andretti Formula Racing a de beaux arguments. Un montage financier solide, une expérience incontestable outre-Atlantique et, surtout, le soutien annoncé de General Motors via Cadillac. Malgré cette belle corbeille de mariée, Michael Andretti sait qu’il ne peut pas encore sabrer le champagne, et pour cause.

En effet, la FOM (Formula One Management) et les dix écuries de Formule 1 sont peu emballées à l’idée d’accueillir une deuxième équipe américaine. Par simple cupidité. Aujourd’hui, le championnat est plus rentable que jamais, les écuries sont toutes bénéficiaires et valorisées. Alors, couper une onzième part de ce gâteau bien calorique, non merci. Pour se justifier, plusieurs patrons de teams ont avancé le fait qu’Andretti n’amènerait pas la plus-value que la F1 mérite. C’est vrai que les dernières expériences avec les nouvelles écuries ont peu convaincu. Caterham, Manor et HRT ne sont plus là depuis belle lurette, sans laisser de trace impérissable. Pendant ce temps, Haas a certes fait mieux mais demeure une des écuries les plus faibles de la grille.

À côté de cela, Michael Andretti a eu la fâcheuse tendance de se plaindre de la situation, ce qui n’a évidemment fait guère plaisir aux dix écuries ni à Stefano Domenicali. Cerise sur le gâteau, FIA et FOM se sont livré un bras de fer sur le sujet. Donc, même si la Place Concorde a dit oui, rien n’oblige Domenicali à donner suite à ce vent favorable. Pour Andretti, on peut donc continuer à serrer les dents.