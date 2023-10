F1: Max Verstappen à trois points de la sainte trinité

”Mad Max” peut même déjà s’acquitter d’une troisième couronne dès le samedi soir grâce aux points attribués à l’issue de la course sprint ! Pour définitivement ceindre de nouveaux lauriers, il ne doit en effet marquer que trois petits points. Une broutille pour le Néerlandais car cela signifie qu’il n’a besoin que d’inscrire au pire une sixième place samedi pour tuer la dernière once de suspense. En cas de samedi noir, Verstappen n’a qu’à terminer neuvième et inscrire le point du meilleur tour en course pour être sacré. Quand on connaît la supériorité outrageuse du Batave et de sa Red Bull, autant dire que les t-shirts commémoratifs sont déjà prêts à être portés par les membres de l’écurie autrichienne.

Une belle brochette de pilotes

Verstappen rejoindrait ainsi la sainte trinité, soit le panthéon des triples champions du monde de F1 actuellement composé d’Ayrton Senna, de Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart et Jack Brabham. À l’exception de l’Autrichien, cette belle brochette partage une statistique commune avec “Max” : ils ont gagné leur troisième titre avant la finale de la saison. Ils disposaient de surcroît tous de la voiture de référence du plateau, même si elle n’était pas aussi compétitive que la Red Bull de 2023. Seul Senna disposa d’un matériel inférieur en 1991. En effet, le Pauliste dut contenir le retour de Nigel Mansell, sa McLaren-Honda ne soutenant plus la comparaison avec la Williams-Renault de l’Anglais.

A contrario de Verstappen qui a fait le vide autour de lui, certains ont dû vraiment se battre. C’est le cas notamment de Lauda qui a arraché sa couronne pour un demi-point face à Alain Prost en 1984. Ou encore Nelson Piquet, bien qu’affaibli par un gros crash en début d’année, qui fut sacré par K.-O. suite à l’accident de Mansell à Suzuka, au terme d’une guerre psychologique mémorable.

Alors, certes, le troisième titre de Verstappen ne sera pas le plus mémorable, mais au final, il n’y a que les chiffres. Après tout, Schumacher a acquis la plupart de ses couronnes au bout de l’ennui…