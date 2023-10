Verstappen a passé les gommes tendres un chrono en 1:27.428, ce qui est à un peu moins de sept secondes du temps de la pole position réalisé par Lewis Hamilton il y a deux ans. Le Hollandais a devancé les deux Ferrari pilotées par Carlos Sainz et Charles Leclerc.

L'Espagnol et le Monégasque ont respectivement lâché 0.334 et 0.481 sur le pilote Red Bull. Fernando Alonso (Aston Martin) suit son compatriote à seulement un centième de seconde. Le Top 5 est complété par Sergio Perez (Red Bull) qui a pris le dessus sur Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Nico Hülkenberg (Haas) et George Russell (Mercedes).

Les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris prennent les neuvième et dixième positions après avoir longtemps figuré au sommet de la hiérarchie. On notera par ailleurs que Lewis Hamilton (Mercedes) est seulement treizième, deux rangs devant les Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Les qualifications définissant la grille de départ du Grand Prix du Qatar débuteront ce soir à 19h00, heure belge.