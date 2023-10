GP Qatar : Verstappen signe sa 38ème pole

Verstappen a signé un chrono en 1:23.778. Il avait initialement devancé Lando Norris pour deux dixièmes mais le pilote McLaren a vu son temps annulé pour non-respect des limites de la piste. Le Britannique partira dixième. C'est donc George Russell qui partira en première ligne. Le pilote Mercedes a lâché quatre dixièmes sur le leader du championnat.

Également épinglé pour non-respect des limites de la piste, Oscar Piastri chute de la troisième à la sixième place. La deuxième ligne sera donc occupée par neuf titres mondiaux avec Lewis Hamilton (Mercedes) devant Fernando Alonso (ASTON MARTIN). Le Top 5 est complété par Charles Leclerc (Ferrari) devant le malheureux Piastri.

Les Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon occuperont la quatrième ligne tandis que Valtteri Bottas (Alfa Romeo) est neuvième devant Norris. Les deux éliminés de marque sont Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull), respectivement douzième et treizième alors qu'ils avaient montré de belles dispositions en essais libres.

La journée de samedi débutera par le shootout programmé à 15h00 tandis que la course sprint débutera à 19h30, heure belge.