Il y a 19 ans, le circuit de Losail est sorti de terre pour accueillir le MotoGP dont la cote de popularité n’est pas à nier. La piste qatarie a même damé le pion à la F1 en organisant, dès 2008, un Grand Prix moto en nocturne. Six mois avant Singapour. Depuis, le World Superbiker y fait également escale. Mais Losail n’a pas que le deux-roues dans son escarcelle. Les éphémères Grand Prix Masters réunissant d’ex-pilotes de F1 sont passées par là début 2006, avec notamment Eric van de Poele parmi les participants.

Plus récemment, le WTCC y a tenu les finales de ses saisons au cœur des années 2010. La FIA a même organisé sa remise des prix annuelle à Doha en 2014. À l’époque, le Qatar frappait déjà à la porte de la F1 et était d’entrée de jeu prêt à payer cher, très cher, pour obtenir son Grand Prix. Mais Bahreïn avait mis son véto, à l’époque où les deux pays étaient en froid suite au soutien présumé de groupes terroristes par le Qatar.

Un héros nommé Nasser

À côté de cela, le pays développe une culture du rallye. Avec une contrée désertique, aucune raison de se priver des dunes ! La QMMF, le RACB local, organise le Qatar International Rally, mais aussi une épreuve de type Baja bien plus hostile. À chaque fois, le favori incontesté est Nasser Al-Attiyah. Véritable héros national, le multiple vainqueur du Dakar, qui a également sévi en WRC et même en circuits, est de loin le pilote qatari le plus célèbre au monde et est celui qui a permis au pays de se faire connaître dans le microcosme du sport automobile. Le motocross et les compétitions de voitures de tourisme sont également légion.

Dernière conquête du pays, Losail sera la manche inaugurale du WEC 2024. Histoire d’agacer les Saoudiens qui, de leur côté, ont signé avec SRO pour accueillir le GT3/GT4 à Djeddah.