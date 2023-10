GP Qatar : Piastri et Norris offrent la 1ère ligne de la course sprint à McLaren !

Il ne cesse de démontrer qu'il est un futur champion et que McLaren a eu le nez fin en lui donnant sa chance. Oscar Piastri a brillé lors du shootout définissant la grille de départ de la course sprint du Grand Prix du Qatar. Le rookie australien a réalisé le meilleur chrono en 1:24.454 et emmènera la meute ce soir. Après avoir fait des merveilles dans le même exercice à Spa-Francorchamps, le protégé de Mark Webber a remis ça avec la manière.