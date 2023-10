GP du Qatar : le pronostic de Martin Businaro

1er, Max Verstappen : On verrait mal comment le nouveau triple champion du monde ne s'imposerait pas ce dimanche. Son troisième chrono lors du shootout n'était rien d'autre qu'un petit impair. Partant cette fois-ci depuis la meilleure position sur la grille de départ, "Mad Max" compte bien célébrer sa nouvelle couronne en faisant retentir le Wilhelmus dans le désert de Losail. Histoire que le tableau soit parfait. En effet, Max n'est pas du genre à mouliner petit et même s'il est sacré à six Grands Prix de la fin de la saison, il compte bien poursuivre sa marche victorieuse. La Red Bull fonctionne très bien quand la nuit tombe, alors pourquoi s'en priver ?