Les dix étoiles de la galaxie Verstappen

Jos Verstappen : au nom du fils

Il a façonné Max dès le berceau pour en faire un champion. Dès sa naissance, Max a été programmé par "Jos the boss" pour gagner. Et réussir là où il a échoué. Considéré jadis comme un nouveau phénomène à la Schumacher avant de se casser les dents sur... l'Allemand, Jos a connu une carrière assez médiocre en F1 avec seulement deux podiums à son actif. Quand l'heure fut venue pour lui de passer le flambeau au fiston, l'ex-pilote Benetton a joué son réseau et s'est investi corps et âme pour son fils. Il a ainsi déscolarisé Max pour lui permettre de se consacrer à fond sur le karting. Avec Jos, ce fut "marche ou crève" pour Max. Et quelque fois, des baffes se sont perdues et Verstappen Sr fut tout sauf un papa-poule avec sa progéniture. Mais Max ne lui en veut pas car il a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui.

Papa Jos Verstappen n'y est pas allé de main morte pour faire de son fiston un champion de F1. ©xpbimages.com

Helmut Marko : le vampire autrichien

Plus clivant que le "cyclope", tu meurs ! L'octagénaire autrichien détecte des champions comme il détruit ceux qui sont indignes du taureau rouge. Le consultant sportif et responsable de la filière jeunes de Red Bull fait même peur, tant il impose la crainte. Mais on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir eu le nez fin quand il a enrôlé Verstappen dans la galaxie du marchand de canettes. Pourtant, à l'époque, beaucoup ont cru qu'il était fou. Titulariser en F1 un gamin d'à peine 16 ans avec seulement une saison de F3 dans les jambes, ce fut gonflé. Mais en voyant l'approche déterminée de Max, Helmut a directement su qu'il avait mis le grappin sur un futur champion. Aujourd'hui, son pari est plus que réussi.

Le terrible Helmut Marko a pris le pari risqué de titulariser Max en F1 alors que ce n'était qu'un ado. ©xpbimages.com

Raymond Vermeulen : un requin en ami de la famille

Courtier en assurances, cet ancien modeste pilote de karting possède un lien étroit avec la famille Verstappen. Il a croisé la route de Jos dans les années 90 et quand celui-ci raccrocha pour jeter son dévolu sur Max, Raymond fut au centre du jeu. Endossant le rôle de manager de la jeune pépite, il a monté un véritable empire marketing, le nom Verstappen étant directement une marque déposée. Produits dérivés, voyages organisés, événements sur circuit, il a transformé Max en une véritable machine à sous. Sans parler des nombreux contrats qu'il négocie pour sa poule aux oeufs d'or, surtout avec Red Bull. Désormais, Max touche un salaire pharaonique de 55 millions d'euros par an ! Merci qui ?

Avec Verstappen père, Raymond Vermeulen a monté un véritable empire. ©xpbimages.com

Christian Horner : le maître de Milton Keynes

Quand il a pris les rênes de l'ex-écurie Jaguar fraichement rachetée par Red Bull en 2005, cet ancien patron-pilote de F3000 était le plus jeune patron d'équipes du paddock. Mais année après année, Christian Horner a imposé son style. Ses détracteurs estiment qu'il est "un Jack Russell qui mordille les mollets" mais force est de constater que le Britannique dirige RBR d'une main de fer. Jamais son autorité n'a été remise en cause. En 2024, il entamera sa... vingtième saison au pouvoir à Milton Keynes ! Que ceux qui peuvent en dire autant lèvent la main ! Ayant déjà goûté au champagne des couronnes mondiales avec Vettel, Horner sait comment gagner des titres et fédérer une écurie autour d'un même objectif. Il n'a ainsi aucun complexe à unir ses hommes avec Max qui est le numéro 1 indétrônable, tout en évitant de transformer l'autre côté du garage en voiture morte. Le titre des constructeurs est aussi important que celui des pilotes.

Patron du team Red Bull depuis ses débuts en 2005, Christian Horner sait comment fédérer ses hommes autour d'un champion. ©xpbimages.com

Giampiero Lambiase : l'autre moitié de Max

Il est celui qui murmure (en mondovision, du moins) à l'oreille de Verstappen. Ingénieur du Hollandais, cet Anglais d'origine italienne occupe un rôle-clé dans les succès de son poulain. Giampiero est au muret pour guider Max pendant les Grands Prix et ce, depuis les débuts de celui-ci chez Red Bull en 2016. Il est également là pour aider le fils de Jos à mettre au point sa monture. Lambiase est réputé pour son style direct et précis, quelque chose que son pilote apprécie particulièrement. Mais être l'ingé d'un champion du monde, cela force parfois à durcir le ton et par moments, Max est copieusement remis à sa place. Mais les deux font la paire. "Je pourrais l'appeler au coeur de la nuit s'il le faut", indique le Batave tandis que Christian Horner estime que les deux forment un vrai couple. Cela veut tout dire !

L'Anglo-Italien n'a pas peur de durcir le ton envers Verstappen pour optimiser sa course. ©xpbimages.com

Bradley Scanes : corpore sano

Mens sana in corpore sano. C'est cette citation latine que Bradley Scanes se charge d'appliquer à Verstappen. Physio du Hollandais, il a pour charge de s'assurer que son pilote ait la meilleure condition physique possible et qu'il aborde chaque Grand Prix avec une détermination maximale. Car c'est bien connu que si le physique et le mental ne suivent pas, le talent n'est rien. Scanes s'implique à 200% dans ce sujet, à un tel point que sa femme lui a un jour fait remarquer qu'il passait plus de temps avec Max qu'avec elle ! Ah, les joies du métier.

Le Britannique Bradley Scanes a pour charge d'affuter chaque once du physique et de l'esprit de Verstappen. ©xpbimages.com

Kelly Piquet : la bouée de Max

Ah, les nanas de pilotes. Les plus machos disent qu'elles sont une source de distraction. Les plus conciliants tempèrent en affirmant qu'elles permettent aussi à ceux-ci de faire le vide quand il le faut. D'être une véritable bulle d'air. Depuis plusieurs années, Max est en couple avec Kelly Piquet et leur relation semble solide. La Brésilienne permet au Hollandais de s'apaiser et de se ressourcer. Un équilibre important pour tout sportif. On se rappelle à quel point Adriane Galisteu a fait du bien à Ayrton Senna de son vivant.

Allez, une grosse bise ! La charmante Kelly Piquet est là pour apaiser Max. ©xpbimages.com

Sophie Kumpen : l'instinct maternel

Plus discrète que son ex-mari, la Belge n'en demeure pas moins influente. Brillante ex-pilote de karting mais à la carrière inexistante en sport automobile, elle a su aiguiller Max et quand Jos se montrait trop rude avec le gamin, elle a offert tout l'appui maternel dont il avait besoin pour ne pas perdre pied. L'amour d'une mère est irremplaçable et inestimable, après tout.

Peu présente sur les Grands Prix, la Belge Sophie Kumpen n'en demeure pas moins proche de son fiston. ©xpbimages.com

Nelson Piquet : cet aigle de beau-père

En sortant avec Kelly, Max est devenu de facto le gendre d'un des pilotes les plus controversés de la Formule 1. Nelson Piquet n'était pas le gars le plus apprécié du paddock quand il courait en F1. On le considérait volontiers comme "un drôle de personnage", maître incontesté de la manipulation et de la déstabilisation. On se rappelle de ses propos tapageurs sur Nigel Mansell et Ayrton Senna, entre autres. Récemment, le triple champion du monde (81-83-87) s'est payé Lewis Hamilton. Gageons que lors des dîners de famille, Nelson n'est pas avare en conseils envers Max, le champion de fils qu'il aurait tant aimé avoir.

Avec un beau-père comme Nelson Piquet, Max Verstappen a bien des choses à apprendre en matière de manipulation et déstabilisation. ©xpbimages.com

Thierry Vermeulen : le sous-marin

Il est assurément l'étoile la moins influente de la galaxie Verstappen mais il pourrait jouer un rôle-clé dans les projets futurs de Max. Thierry Vermeulen, 20 ans, n'est autre que le fils de Raymond, l'incontournable manager. S'il n'a pas le talent du fils de Jos, il est en train de se faire un nom dans le milieu du Grand Tourisme. Après avoir fait ses armes dans les coupes Porsche, Thierry est passé en GT3 et cette année, ses performances au volant d'une Ferrari Emil Frey aux couleurs de... Red Bull ne sont pas passées inaperçues. Un parcours qui a donné des idées à Max qui rêve de fonder sa propre écurie de course afin de permettre à des simracers, entre autres, d'accéder un jour au GT3. Le Batave étant, rappelons-le, adepte de compétitions virtuelles. La question est désormais : quand le Max Verstappen Racing Team sera-t-il porté sur les fonts baptismaux ?