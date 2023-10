Oscar Piastri ne cesse d'épater le microcosme de la F1

Dans le désert qatari, Piastri a réalisé une véritable démonstration. Auteur de la pole position, il a ensuite livré une course étonnamment intelligente pour un novice. Le pilote de Melbourne ne s'est pas énervé quand George Russell l'a doublé au départ avec ses gommes tendres. Il a ensuite attendu sagement pour le manger tout cru en dernière partie de course, avant de résister au retour de Verstappen. Assurément, chez McLaren, on se dit qu'on a bien fait de le chiper à Alpine il y a un an.

"Ce fut une course assez stressante", a commenté Oscar au micro de Nico Rosberg. "Je suis très heureux d'avoir remporté le sprint. Les gars en gommes tendres nous ont donné du fil à retordre, mais on savait qu'ils allaient souffrir ensuite."

"Les Safety Cars étaient mes amies aujourd’hui, Max est revenu derrière moi mais le rythme était bon, j’ai réussi à gérer les pneus, et on a fait du très bon travail, je suis très heureux. Nous avons des enseignements à tirer de cette course pour demain", a-t-il ajouté. "Je suis très content de cette première victoire dans un Sprint !"