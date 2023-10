La piste de Losail est intéressante et le nouveau paddock est particulièrement spectaculaire. Nous avons été bien accueillis par les Qataris. De même, si la salle de presse est plus petite qu'à Spa-Francorchamps, elle est particulièrement chaleureuse avec une zone de détente où les scribouillards désirant faire un break peuvent s'adonner aux jeux vidéos, au billard... et au ping-pong ! Ça donne envie de revenir fréquemment dans le golfe persique.

Le revers de la médaille est que les Qataris n'ont pas encore totalement appliqué les standards internationaux pour une organisation irréprochable. On nous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues en ayant jamais de suite à diverses demandes d'accès. Très pudiques, les locaux préfèrent cacher la vérité en avançant une excuse bancale au lieu de dire "non" dès le départ. Est-ce pour mieux contrôler les Occidentaux invités à visiter leur pays tant décrié ? Cela fait en tous cas mauvais genre.

De même, les officiels ont refusé d'admettre le Grand Prix n'était pas sold-out, avec en moyenne 40.000 spectateurs présents par jour pour une capacité maximale de 52.000. Le public était constitué surtout d'étrangers, les Qataris préférant regarder la course d'un air distrait depuis le balcon du Paddock Club.