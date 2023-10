F1 : Verstappen puissance 3 dans la fournaise

À vrai dire, son principal ennemi fut la chaleur étouffante qui a régné sur le circuit qatari pendant tout le week-end. Avec 35 degrés de nuit et plus de 40 le jour, il fallait être fou pour se glisser dans le cockpit surchauffé d'une monoplace de F1. Les spectateurs ont cherché la moindre source de fraicheur tandis que les climatiseurs ont tourné à plein régime, quitte à enrhumer quelques journalistes blottis dans des couvertures dans la salle de presse ! Alors, que dire des vingt gladiateurs de l'arène arabe chauffée à blanc ? Fernando Alonso a demandé à être hydraté après avoir eu le postérieur brûlé, George Russell a chassé les brises en ligne droite tandis que le pauvre Logan Sargeant, épuisé, a dû jeter l'éponge.

Assuré du titre dès la course sprint de samedi, Verstappen a tenu à rappeler qu'il n'est pas du genre à mouliner petit. Comme tous les champions, Max n'est jamais rassasié et n'a pas demandé son reste pour s'imposer. Il est vrai qu'il avait coeur à monter sur la plus haute marche du podium après sa deuxième place du samedi. Histoire de fêter dignement sa nouvelles couronne au soir du Grand Prix. "Mon premier relais a permis de me mettre à l'abri et après j'ai pu gérer la cadence", a expliqué Max au micro de David Coulthard. "C'était dur physiquement, une des plus difficiles course de ma carrière sans doute, mais j'apprécie toujours autant de gagner. Il reste encore quelques Grands Prix cette année, donc on va fêter ça mais en pensant déjà aux prochaines courses. Cette obligation de s'arrêter trois fois n'est pas agréable car cela nous empêche d'optimiser notre capacité à préserver les gommes, mais soit c'était sans doute unique."

Oranges de plaisir

Max était ravi de partager le podium avec les McLaren boys qui font partie de la génération suivante de futurs champions. L'autre héros du week-end, Oscar Piastri, a de nouveau fait vibrer la foule en terminant deuxième. Une vraie graine de champion, ce petit Australien qui tape gentiment son très coté équipier Lando Norris. "Ce fut sans aucun doute la course la plus difficile de ma vie", a réagi un Piastri épuisé. Il faisait vraiment très chaud, les conditions étaient extrêmes. Mais je suis très heureux de la course que j’ai réalisée, et de cette deuxième place. On avait un rythme de course vraiment impressionnant aujourd’hui, et on ne termine pas très loin de Max pour finir. Essayons de continuer sur notre lancée dans deux semaines aux Etats-Unis !"

Enfin, Lando Norris a offert à McLaren un nouveau doublé. Bigre, cette MCL60 mérite de gagner un GP d'ici la fin de l'année. "Bravo à Oscar que je n'ai pas réussi à pousser à la faute", commente simplement le lutin anglais.

Exigeant et extrême sur une piste intéressante, le Grand Prix du Qatar, assuré pour 10 ans, gagne ses premiers galons en F1. Chapeau messieurs d'avoir survécu à une telle fournaise !

Feu vert :

Verstappen triple la mise

Piastri brillantissime

Russell au rendez-vous

Doubles points pour Alfa

Feu rouge :