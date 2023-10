Max Verstappen : Le Hollandais de nouveau fait preuve d'une grande maestria pour s'emparer de son troisième titre mondial et le célèbre dignement. Samedi, Max a mené une course sage pour terminer deuxième. Dimanche, il n'a laissé que les miettes à la concurrence. Une fois de plus. Le Hollandais a rappelé de quel bois il était fait en continuant à enrhumer ses adversaires, même si le titre est dans la poche. Étonnamment, ce troisième titre est celui qu'il peut savourer le plus proprement après les événements d'Abou Dhabi 2021 et Suzuka 2022. Dans la fournaise de Losail, aucun événement n'est venu entacher la couronne du Batave. Gefeliciteerd !

Oscar Piastri : Le jeune Australien est assurément l'autre héros du week-end. Le rookie a rappelé qu'avec un matériel lui permettant de se sublimer, il peut réaliser des merveilles. Oscar l'a de nouveau prouvé au Qatar avec sa pole lors du shootout assortie d'une victoire lors de la course sprint peu après. Dimanche, il a d'emblée bondi à la deuxième place pour ne plus lâcher cette position derrière l'invincible Verstappen, le tout en dominant copieusement son équipier très réputé Lando Norris. Ce n'est pas étonnant que Piastri soit courtisé par les écuries de pointe. Mais vu la façon dont McLaren a rebondi cette saison, on ne serait pas surpris que 2024 soit une saison mémorable pour les Oranges.

George Russell : Le Britannique a fait le boulot pour Mercedes, surclassant Lewis Hamilton pendant tout le week-end. Sans la bourde de son équipier au départ du Grand Prix, George aurait sans doute pu finir sur le podium, la Mercedes faisant jeu égal avec la McLaren. Néanmoins, Russell est parvenu à sauver une quatrième place bien précieuse pour grignoter quelques points à Ferrari dans le cadre de la lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs.

Alfa Romeo : Sans l'air d'y toucher, les deux Alfa Romeo ont fini dans les points, ce qui est assez rare pour être souligné. Huitième et neuvième, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont inscrit des points importants pour les hommes de Hinwil qui lorgnent sur la septième place au classement des constructeurs qu'occupe actuellement Williams. Les Alfa ne sont qu'à sept longueurs des hommes de Grove mais doivent également surveiller les Haas qui sont à leurs fesses. Les six points marqués à Losail pèsent donc très lourd.

Feu rouge

Lewis Hamilton : Il a commis une belle boulette en s'accrochant bêtement avec son équipier au départ du Grand Prix. Sa maladresse a sûrement privé Mercedes de prendre ses distances avec Ferrari au championnat. De surcroît, Lewis a quelque peu été délicatesse à Losail avec, entre autres, une élimination dès la Q2. Mais néanmoins, on peut presque lui pardonner vu que LH44 a reconnu ses torts sans s'attribuer la moindre circonstance atténuante. Le Lewis devient un vieux sage.

Aston Martin : Plus les Grands Prix passent et plus Aston Martin marque le pas pour devenir la cinquième force du plateau alors qu'elle était de loin la deuxième en début de saison. Concevoir une voiture performante est une chose. La développer pour garder cet avantage en est une autre. Au Qatar, Fernando Alonso a souffert et a dû se contenter d'une place d'honneur tandis que Lance Stroll, totalement transparent, a fini la course au bord de la syncope.

Sergio Pérez : Parti bon dernier, le Mexicain n'a pas signé la moindre remontada que peut lui offrir sa monture. Le pilote Red Bull a terminé lointain dixième, ce qui est indigne de son rang. Mais surtout, Checo fut aux abonnés absents en qualifications en étant éliminé en Q2. Plus que jamais, sa positon à Milton Keynes est fragilisée et on ne serait pas surpris qu'il saute d'ici la fin de l'année, le marchand de cannettes payant un dédit pour se débarrasser de lui. Et dire qu'il était adoré par ses employeurs il y a encore un an.

Logan Sargeant : Une sortie de piste le samedi, un abandon volontaire le dimanche. Le rookie américain a connu un week-end noir dans le désert. Totalement déshydraté, Sargeant a jeté l'éponge. Va-t-il sauter après ses deux Grands Prix nationaux ? Chez Williams, on se dit qu'il faut peut-être enrôler un pilote d'expérience pour mieux épauler Alex Albon qui porte actuellement Grove à bouts de bras.