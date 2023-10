GP Qatar : Mercedes broie du noir dans la nuit noire

Tous les regards se sont tournés vers Lewis Hamilton. Auteur d'un bon départ, le septuple champion du monde s'est rabattu sur son équipier à l'entame du premier virage, LH44 allant valdinguer dans le bac à graviers sur trois roues. Cette manoeuvre fait évidemment écho à toutes les fois où Lewis s'est accroché et où on l'a blâmé de ne pas faire attention aux pilotes autours de lui. On a tous encore en mémoire la gueulante de Fernando Alonso à Spa-Francorchamps il y a un an.

À lire aussi

S'il a blâmé Russell sur le coup de l'émotion, Lewis, en bon seigneur, a fait amende honorable. "Sur le coup, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, j'ai juste senti que j'étais accroché par derrière, George n'avait nulle part où aller vu qu'il était pris en sandwich avec Verstappen", commente Hamilton. "C'est juste une de ces situations vraiment malheureuses, je suis heureux d'assumer ma responsabilité dans cet accrochage. Tout le monde travaille incroyablement dur, donc c'est juste massivement rageant d'avoir un résultat comme celui-ci. Il est très rare que cela m'arrive".

C'est là qu'on voit toute la sagesse d'un Hamilton, capable de reconnaître ses erreurs afin de ne pas créer la zizanie dans le garage Mercedes. Même si un podium a été bêtement perdu, l'écurie allemande peut voir le verre à moitié plein. Profitant du forfait de Carlos Sainz, elle grignote quelques points à Ferrari. C'est déjà ça.