Le GP de Belgique de F1 prolongé jusqu'en 2025

Nos politiciens et la Région wallonne se sont dès lors montrés favorables à une prolongation du soutien financier et les promoteurs de la F1, eux aussi conquis par les investissements et le travail effectués en Belgique, n'ont pas tardé à accorder une nouvelle prolongation de contrat entérinée hier soir et qui sera officialisée ce midi.

Déjà confirmé le 28 juillet 2024, le « Formula One Circus » passera encore par notre pays en 2025. Une sacrée bonne nouvelle pour toute la dynamique petite équipe de Spa GP, mais aussi pour les nombreux fans de F1 et de Francorchamps.

Il reste maintenant juste à travailler pour que l'événement attire plus de 9% de spectateurs nationaux.