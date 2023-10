Un GP du Qatar moins éprouvant pour les pilotes en 2024 ?

"Nous voyions flou dans les virages à haute vitesse à partir de la mi-course. La pression sanguine chutait et on était au bord de l'évanouissement", résume Stroll.

À Losail, au moment de la course, il faisait 33 degrés celsius. Ce n'est pas un record de chaleur, Bahreïn 2005 étant toujours le Grand Prix le plus chaud de l'histoire de la F1 avec 42,5 degrés dans l'air ! Mais le taux d'humidité était très élevé dans la nuit qatarie, avec un taux relevé de 77%. Le tout avec quasiment pas de vent. La journée, s'il faisait moins humide, les 40 degrés étaient allègrement atteints. Il faisait donc irrespirable au milieu du désert et tous ceux qui ont dû braver les éléments ont souffert. Les journalistes, dont votre serviteur, étaient en nage rien qu'à arpenter les méandres du circuit. Alors, imaginez le calvaire qu'ont subi dix-neuf pilotes (Carlos Sainz était forfait, Ferrari H.S) dans les habitacles chauffés à blanc sur une piste de Losail sollicitant déjà beaucoup les organismes !

L'an prochain, le Grand Prix du Qatar se déroulera le 1er décembre et fera office d'avant-dernière manche de la saison. Un écart de deux mois qui devrait changer beaucoup de choses. En effet, l'émirat achève seulement son été et l'édition 2024 aura lieu au coeur de l'automne. Le thermomètre devrait descendre d'une petite dizaine de degrés, ce qui devrait rendre le Grand Prix plus respirable et moins difficile pour les pilotes.

"Comme un kebab au barbecue"

Par ailleurs, la FIA a annoncé qu'elle avait entamé une analyse afin de prendre des mesures pour les prochaines courses disputées dans des conditions climatiques éprouvantes, à l'instar des autres Grands Prix se déroulant au Moyen-Orient ou encore Singapour.

"On ne devrait pas attendre des pilotes qu’ils courent dans des conditions qui pourraient mettre en péril leur santé ou leur sécurité", indique la Fédération dans un communiqué. "Des mesures pourraient inclure une préparation spécifique pour les compétiteurs, une amélioration de l’aération dans les cockpits ainsi qu’une adaptation du calendrier afin de rencontrer des conditions climatiques plus acceptables"

"Des recherches de la part d’autres séries, comme les compétitions de rallye-raid, seront examinées pour en retirer les enseignements lors des courses en circuit, ajoute le document. Ces mesures seront discutées lors d’une prochaine réunion de la Commission médicale de la FIA à Paris".

Une déclaration de Fred Vasseur, le patron de Ferrari, résume très bien ce qui a été vécu au Qatar : "Moi-même, sur le muret des stands j’étais comme un kebab au barbecue, donc je veux bien les croire ! C’était dur, très dur ! Je ne sais pas comment les pilotes ont tenu dans la voiture. Physiquement pour eux, ils ont tous réalisé une performance exceptionnelle".

Et on ne peut qu'approuver les propos du Français, tant les dix-neuf pilotes ont réalisé un véritable exploit physique et prouvé qu'ils sont de vrais athlètes.