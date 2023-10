Alors que son illustre équipier Max Verstappen accumule les succès et les titres comme des perles, Sergio Pérez ne compte que deux victoires cette année sur une RB19 supérieure à la concurrence. En Arabie Saoudite où Max a été victime d'un souci sur sa monoplace et en Azerbaïdjan grâce à une voiture de sécurité jouant en sa faveur.

209 points derrière Verstappen

Pour le reste, on ne compte plus les erreurs, accidents et mauvaises qualifications du Mexicain qui n'a réussi à offrir le doublé à son écurie qu'à trois reprises. Certes "Checo" occupe toujours la 2e place du Mondial trente unités devant Lewis Hamilton. Mais à 209 points du triple champion...

La rumeur d'une rupture de contrat, plusieurs fois démentie, court dès lors depuis des mois.

Mais cette fois, l'équipe aurait signifié à Sergio qu'elle avait l'intention de casser son contrat (il courrait logiquement jusqu'en 2024) fin de cette saison. L'annonce aurait été faite dans le cadre du GP du Japon. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le Mexicain y a signé une très mauvaise qualification et a multiplié les erreurs jusqu'à son abandon en course. Idem au Qatar où il a été inexistant, a été impliqué dans un accrochage le samedi avant de terminer hors des points le dimanche où il a été complètement absent.

Source Telmex, le sponsor de toujours du Mexicain

Vu qu'il n'y a plus qu'un seul baquet officiellement disponible chez Williams (mais l'équipe préfèrerait miser sur Mick Schumacher avec le soutien de Mercedes pour remplacer Logan Sargeant), Pérez, après avoir consulté son management et ses partenaires, aurait dès lors décidé d'annoncer lui-même sa retraite de la F1, dans deux semaines chez lui au Mexique.

C'est ce qu'a confié cette semaine lors d'un dîner au Mexique un ancien haut responsable de Telmex, la société de communication du milliardaire Carlos Slim, sponsor de la carrière de Sergio en F1 depuis 2011. Avertis, les organisateurs mexicains prépareraient une grande fête d'adieu pour leur héros qui devrait tout de même décrocher fin de saison (sa 3e avec Red Bull) son premier titre de vice-champion du monde. Le meilleur résultat auquel il puisse prétendre. Car s'il a fait illusion en début d'année, on a vite compris qu'il ne résistait pas à la pression. Certainement pas celle d'un pilote du calibre de Max Verstappen.

Qui pour remplacer Pérez en 2024 ?

Si cela se vérifie, on comprend un peu mieux pourquoi AlphaTauri a confirmé Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda à Suzuka. Et pourquoi Liam Lawson, brillant pour ses débuts en remplacement de l'Australien, n'avait pas l'air trop dépité. "Liam doit être patient, mais il roulera en F1 à l'avenir," a confié Christian Horner. Un futur très proche puisqu'il pourrait être titularisé dès lors dès 2024. Directement chez Red Bull aux côtés de Max ? Ce serait très précoce. Même Max a dû attendre une saison et demi. Et les récents exemples d'Alex Albon et de Pierre Gasly qui se sont brûlés les ailes aux côtés de "Super Max" ne plaident pas en faveur du Néo-Zélandais. Promouvoir Daniel Ricciardo voire Yuki Tsunoda semble plus plausible. On peut imaginer aussi qu'Helmut Marko a peut-être essayé de débaucher le talentueux Oscar Piastri (son manager Mark Webber conserve de très bons contacts avec la maison de Milton Keynes) que McLaren s'est dès lors empressé de prolonger pour deux ans.

"Checo" en Indy ou en WEC ?

S'il annonce sa retraite de la F1 au terme d'une belle carrière de 13 saison (avec 6 victoires, 3 poles, 34 podiums et 252 GP à ce jour), cela ne signifie pas pour autant que le Mexicain mette un terme à sa carrière. On l'imagine bien rouler dans le futur en IndyCar comme pas mal de ses compatriotes par le passé voire trouver un accord avec un des constructeurs engagés en championnat du monde d'endurance et essayer de devenir le premier Mexicain à remporter les 24H du Mans depuis Pedro Rodriguez en 1968 aux côtés d'un certain... Jacky Ickx !