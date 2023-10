"Francorchamps est synonyme de F1, a indiqué l'ancien directeur sportif de la Scuderia Ferrari. On a déjà disputé 56 GP ici. Spa faisait déjà partie du calendrier en 1950. C'est un des circuits les plus appréciés des pilotes, mais aussi des fans. Nous sommes donc très heureux de pouvoir confirmer la prolongation de notre contrat jusqu'en 2025. Merci aux promoteurs et organisateurs belges de Spa GP ainsi qu'à la Région Wallonne pour leur soutien."

Le ministre de l'économie de la Région Wallonne Willy Borsus se félicite bien sûr de ce prolongement de bail:

"Nous sommes fiers et excités de pouvoir continuer à accueillir et soutenir le GP qui rapporte, selon une étude datant de 2021, 41,8 millions d'euros à la Région après déduction de notre subvention qui diminue d'ailleurs d'année en année. La F1 est un moteur pour l'économie de notre région."