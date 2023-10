Christian Horner calme le jeu chez Red Bull : “Je ne veux pas évincer Marko”

Aujourd’hui, l’Autrichien de 80 ans qui n’a plus qu’un œil (mais généralement le bon pour repérer des pépites comme Max Verstappen), certainement pas sa langue en poche (il a encore récemment dû s’excuser pour des propos jugés racistes à l’encontre de Sergio Pérez) et des positions très tranchées commencerait à agacer le patron britannique.

Marko préférait Hulk à Pérez et a imposé De Vries et Tsunoda contre le gré de Horner

Leur première opposition concernait l’engagement de Sergio Pérez il y a trois ans. Le Docteur Marko lui aurait préféré Nico Hulkenberg. On comprend mieux pourquoi aujourd’hui l’octogénaire veut se débarrasser du Mexicain (”Checo” a démenti l’annonce imminente de sa retraite) que Christian Horner continue à défendre. Déforcé par le décès il y a un an de son ami et créateur de la boisson énergisante Dietrich Mateschitz, le “dictateur” autrichien a imposé Nyck De Vries chez AlphaTauri (il a bien dû reconnaître son erreur) et préféré pour 2024 Yuki Tsunoda à Liam Lawson pour, dit-il, renforcer le lien avec Honda… qui sera remplacé en 2026 par Ford. Alors qu’Horner aurait, lui, voulu privilégier l’espoir néo-zélandais brillant pour ses débuts en F1 en remplacement de Daniel Ricciardo retrouvant son baquet ce week-end à Austin.

Suite à ces différences de vues, le team principal, appuyé par le nouveau président de Red Bull Oliver Mintzlaff, aurait, selon des sources autrichiennes, essayé d’envoyer Marko sur une voie de garage et de récupérer les pleins pouvoirs.

”Il n’en a simplement pas le droit,” a déclaré un Marko sûr de lui.

”Ce n’est pas du tout mon intention, a publiquement démenti à son arrivée aux États-Unis le dirigeant de l’équipe de Milton Keynes histoire d’éteindre le début d’incendie. Ma relation avec Helmut remonte à 1996. C’est lui qui m’a donné l’opportunité de rencontrer Dietrich Mateschitz et de devenir le patron de l’équipe de F1. Nous avons toujours entretenu une relation très solide et ouverte. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord de temps en temps, mais je pense que c’est sain. Il joue toujours un rôle très précieux au sein de l’équipe et il n’y a absolument aucune intention de ma part de l’évincer. Tant qu’il veut continuer, il restera avec nous.”

En F1, on dit généralement qu’il n’y a pas de fumée sans feu… Couper les ailes au plus influent consultant des Grands Prix, si cela devait être l’idée de quelqu’un, ne s’annonce en tout cas pas simple. Car le vieux taureau autrichien lancé dans l’arène avec Red Bull en 2005 a encore du poids et des cornes bien pointues.