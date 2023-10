Sous une chaleur étouffante, par 34 degrés à l'ombre, plus de 40 sur le bitume, le pilote Red Bull a tourné en 1.35.912, soit 156 millièmes de mieux que la Ferrari de Charles Leclerc et 281 devant la Mercedes dotée d'un nouveau fond plat de Lewis Hamilton.

Sergio Pérez suit à 3 dixièmes, tandis que l'étonnant Kevin Magnussen fait honneur aux origines de son écurie Haas en décrochant le 5e chrono provisoire.

George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams), Carlos Sainz (Ferrari), Nico Hulkenberg (Haas) et Pierre Gasly (Alpine), tous en pneus tendres, complètent le Top 10 devant le héros local Logan Sargeant à une seconde.

A noter que les McLaren (Norris et Piastri ne pointent qu'aux 15e et 19e rangs) et les Aston Martin n'ont pas chaussé de gommes tendres.

La qualification déterminant la grille de départ du GP de dimanche débutera à 23h.