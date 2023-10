Formule 1 : les enjeux de la tournée américaine

À lire aussi

guillement McLaren possède le meilleur duo de pilotes.

Enfin, car la concurrence reste plus affamée que jamais après avoir ramassé depuis le début d'année les miettes laissées par Super Max. Très en forme ces derniers temps, McLaren a inscrit 30 points de plus que Red Bull lors des trois dernières courses (avec la collaboration de Sergio Pérez qui n'a marqué que cinq unités). "Ils ont le meilleur duo", n'hésite d'ailleurs pas à avouer le n°1 mondial. Visant tous les deux leur premier succès en GP, les jeunes loups Lando Norris et Oscar Piastri ont les dents longues et aiguisées. Ils tenteront de profiter de la moindre opportunité sur un circuit où on parlera à nouveau beaucoup du respect des limites de la piste.

Seule équipe à avoir brisé l'hégémonie Red Bull cette année, Ferrari veut remettre le couvert aux States. Et Charles Leclerc a pour objectif de repasser son équipier Carlos Sainz au classement pilotes.

Du côté de Mercedes, Lewis Hamilton doit se racheter après sa bévue du Qatar. Trente points derrière un Sergio Pérez ayant démenti la prochaine annonce de sa retraite (on parle pourtant toujours en coulisses de son remplacement l'an prochain par Daniel Ricciardo, de retour chez AlphaTauri après cinq GP de convalescence), le Britannique vise toujours le titre de vice-champion aux commandes d'une W14 dotée ici d'un nouveau fond plat.

Logan champion des crashs

Enfin, en fond de grille, Logan Sargeant, contraint à l'abandon sur panne physique à Losail, aura pour objectif de sauver sa tête chez Williams. Premier au classement des accidents en F1 cette saison, le jeune Floridien visera ses premiers points devant son public. Mais il en faudra beaucoup pour qu'il ne saute pas après Vegas. Car si son papa est certes riche, il n'est pas, lui, le patron de l'écurie...