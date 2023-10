-Le 50e succès de Max Verstappen restera parmi les plus beaux car le pilote Red Bull a dû se battre en partant depuis le 6e rang : “C’est vrai, je suis fier de celui-ci car cela n’a pas été évident, expliquait le Belgo-néerlandais. “D’abord parce que je suis parti de plus loin que d’habitude. Ensuite car j’ai été affecté par des soucis de freins me faisant parfois bloquer les roues et donc entraînant une usure anormale de mes gommes. A la fin, je voyais Lewis revenir et j’ai dû rester fort concentré jusqu’au drapeau à damier.”

-Lewis Hamilton échoue à moins de deux secondes : Très belle course du Britannique qui a retrouvé une Mercedes plus compétitive avec son nouveau fond plat. On peut regretter un petit cafouillage avec la roue avant droite lors de son premier arrêt. Celui lui a coûté et a eu des répercussions sur la suite de sa remontée. Quand on voit qu’il n’échoue qu’à deux secondes de Max, on peut nourrir quelques regrets dans le clan argenté. Mais il y a deux nouvelles très positives : La dernière évolution de Benz va dans le bon sens et Lewis reprend huit points à Sergio Pérez dans la lutte pour le titre de vice-champion : “Après mon erreur du Qatar, j’ai passé des moments difficiles et j’avais vraiment à coeur de me rattraper ici,” a déclaré le septuple champion du monde.

-Norris pilote du jour. Elu pilote du jour par le public après avoir mené les 18 premiers tours, Lando Norris n’était pas trop déçu de finalement échouer sur la plus petite marche du podium. “Non, pas du tout, je suis même très content. Mon départ et mes dix premiers tours ont été très bons. Ensuite, mes pneus se sont un peu trop dégradés. Je n’ai donc pas réellement pu me battre pour résister à Max et Lewis. Ce n’était pas encore assez cette fois-ci, mais on continue de se rapprocher.”

-Stroll dans les points. Parti depuis la pitlane après qu’Aston Martin ait décidé de retirer les dernières évolutions de ses monoplaces pour revenir à l’ancienne version, Lance Stroll est remonté jusqu’au 9e rang. Il a notamment bénéficié du retrait à une dizaine de tours de l’arrivée de son équipier Fernando Alonso (suspension cassée), mais aussi de la touchette éliminant dès les premiers tours les monoplaces d’Oscar Piastri et d’Esteban Ocon.

Feu rouge:

-Charles Leclerc sixième et encore frustré : Le Monégasque a fait le chemin inverse de Max Verstappen. Parti en pole, Charles a terminé sixième, piégé par une stratégie à un seul arrêt qui ne se sera pas avérée payante. Contraint de devoir laisser passer son équipier Carlos Sainz après avoir pesté contre son équipe à la radio, Leclerc n’a pu résister à Pérez en fin de course. Une fois encore, les Ferrari manquaient clairement de rythme en course en raison notamment de pneus se dégradant beaucoup trop vite.

-Russell très discret : Parti cinquième, George Russell s’est classé 7e sans jamais avoir pu montrer le même rythme que son équipier… Après sa double pénalité de la veille, le Britannique a connu un week-end compliqué.

-Daniel Ricciardo pas au point : Pour son retour de convalescence, l’Australien a éprouvé pas mal de difficultés à finir ce GP. Le voir se faire doubler par la Williams de Logan Sargeant en vue de l’arrivée faisait d’autant plus de peine que son équipier Yuki Tsunoda a marqué le dernier point. On attend clairement mieux de “Big Dan” lors des prochaines courses.