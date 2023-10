Parti depuis la pole et jamais inquiété, Max Verstappen s’est imposé au terme des 19 tours avec une avance de plus de neuf secondes sur la Mercedes de Lewis Hamilton qui a joué des coudes pour doubler Charles Leclerc (Ferrari) au premier virage.

Lando Norris (McLaren) et Sergio Pérez (Red Bull) ont complété le podium devant la Ferrari de Carlos Sainz, le seul chaussé de pneus tendres.

Alex Albon (Williams) et George Russell pénalisé de cinq secondes pour un dépassement hors des limites de la piste ont marqué les derniers petits points.

Le départ du GP sera donné ce soir à 21h chez nous avec cette fois une grille de départ promettant une course un peu plus intéressante puisque Charles Leclerc s’élancera en pole devant Lando Norris et Lewis Hamilton et que Max Verstappen, privé de sa pole pour un non-respect des limites de la piste, ne s’élancera qu’en sixième position.