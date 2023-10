En pole pour la 21e fois de sa carrière au Texas, Charles Leclerc (Ferrari) se faisait surprendre au départ par Lando Norris parti à ses côtés en première ligne.

Seulement sixième sur la grille après avoir perdu le meilleur temps pour non-respect des limites de la piste, Max Verstappen doublait d'emblée la Mercedes de George Russell et s'attaquait ensuite assez facilement aux Ferrari de Carlos Sainz puis de Charles Leclerc.

Norris a mené 18 tours

Devant, alors que son équipier Oscar Piastri était contraint rapidement à l'abandon suite à un contact au départ avec l'Alpine d'Esteban Ocon, Lando Norris menait lors de son premier relais deux secondes devant son compatriote Lewis Hamilton, Max Verstappen remontant sur le podium provisoire mais à sept secondes.

Les premiers arrêts voyaient le pilote McLaren prendre le pari des pneus durs. Lewis Hamilton, leader durant quelques tours, l'imitait mais une roue avant droite récalcitrante lors du pitstop lui coûtait quelques précieuses secondes.

Max Verstappen le doublait dès lors et se lançait, avec un deuxième train de pneus mediums, à la poursuite de son pote Lando.

Logiquement plus rapide en piste, le triple champion du monde prenait la tête à mi-course au prix d'un magnifique freinage tardif en bout de ligne droite.

Surpris, Lando s'accrochait au sillage du pilote Red Bull avant de repasser une seconde fois par les boxes pour chausser un deuxième train de pneus durs. Verstappen lui emboîtait le pas, mais restait devant le jeune Britannique fêtant son 100e GP. Mais qui devra encore attendre avant de célébrer son premier succès en F1.

Au 39e tour, Lewis Hamilton rentrait chausser les gommes mediums. Au même moment, ce diable de Max Verstappen doublait Charles Leclerc pour la première place et s'envolait vers un 50e succès en F1 (son 15e cette saison) particulièrement bien construit. Lewis Hamilton trouvait l'ouverture sur Lando Norris à 7 tours de l'arrivée et échouait à moins de deux secondes d'un Verstappen énervé par des soucis de freins.

Charles Leclerc piégé par sa stratégie à un seul arrêt, la Ferrari de Carlos Sainz et la Red Bull d'un Sergio Pérez dont on attend franchement mieux (et l'annonce d'une retraite forcée?) la semaine prochaine chez lui au Mexique complétaient le Top 5 d'un GP amusant. Même si à la fin, c'est encore le même qui s'impose...