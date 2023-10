F1 GP des USA : Hamilton et Leclerc exclus, premier point pour Sargeant

Coup de théâtre quelques heures après un GP des Etats-Unis déjà assez mouvementé avec les déclassements combinés de la Mercedes de Lewis Hamilton, deuxième, et la Ferrari de Charles Leclerc, sixième. Les deux hommes se seront donc battus durant plus d’une heure et demie pour rien. A force d’attaquer, d’escalader les vibreurs et de racler une piste fort bosselée, le sabot de leur monoplace (une planche de bois) n’avait plus l’épaisseur requise. Une règle qui n’est pas nouvelle. On se souvient qu’elle avait déjà coûté la victoire à Michael Schumacher au GP de Belgique 1994 sur sa Benetton. On peut donc en conclure que la hauteur de caisse était un peu trop basse pour le tracé texan. Car d’autres comme la Red Bull du vainqueur Max Verstappen ou la McLaren de Lando Norris, promu dès lors à la 2e place, ont satisfait aux contrôles d’après-course.