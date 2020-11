La saison débutera le 21 mars à Melbourne avec le Grand Prix d'Australie. Le Grand Prix de Belgique est prévu le 29 août à Spa-Francorchamps.

Après Melbourne, le paddock s'arrêtera à Bahreïn (28 mars) et en Chine (11 mars). La saison se terminera le 5 décembre avec le Grand Prix d'Abu Dhabi.

Pour la première fois de son histoire, la Formule 1 s'arrêtera également en Arabie Saoudite pour l'avant-dernière manche de la saison. Le Grand Prix, organisé à Jeddah, aura lieu le 28 novembre.

"Nous sommes heureux d'annoncer le calendrier provisoire de la Formule 1 pour 2021 après de longues discussions avec nos promoteurs, les équipes et la FIA", a déclaré Chase Carey, président et directeur général de la F1, qui a également évoqué la pandémie de coronavirus. "Nous avons prouvé que nous pouvons voyager en toute sécurité et organiser nos courses".