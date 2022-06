Il y a 50 ans, les bolides du grand cirque de la F1 vrombissaient pour la première fois sur le circuit de Nivelles-Baulers, alternative wallonne à Spa-Francorchamps alors jugé trop dangereux. Le Brésilien Emerson Fittipaldi remporte la victoire, et pose les jalons du premier de ses deux titres de champion du monde.

4 juin 1972. 30e édition du GP de Belgique. Il y a 50 ans, le grand cirque de la F1 s’installe pour la première fois à Nivelles, dans le Brabant wallon, au sud-ouest de Bruxelles.

Les pilotes ne veulent plus de Spa-Francorchamps, jugé trop dangereux. Alors, on a construit aux portes de la capitale belge un circuit, "moderne et sécurisé". 3,724 km à Baulers, dessinés très simplement, évoquant la forme d’un pistolet, qui marquent une rupture avec les longs tracés naturels, ce qui fait notamment le charme de l’Ardennais. Nivelles-Baulers se voulait une alternative wallonne à Zolder.{{6}}

30 pilotes sont inscrits pour cette 5e des 12 courses du championnat 1972, coincée entre Monaco et le GP de France sur le circuit de Charade à Clermont-Ferrand (le GP des Pays-Bas, qui devait suivre le Belge, a été annulé car le circuit de Zandvoort est en travaux afin d'améliorer les infrastructures et la sécurité). Dont des grands noms, comme Niki Lauda, Graham Hill, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi ou Jacky Ickx, la star belge, qui vient de décrocher un podium (2e derrière Jean-Pierre Beltoise) à Monaco. Et le pilote Ferrari, qui ne s’est jamais imposé en Belgique, est en lutte pour le titre mondial, 2e du championnat au moment de débarquer à Nivelles. Le champion du monde Jackie Steward est, lui, victime d’un ulcère: il est forfait.

Les essais sont dominés par les Ferrari et la Lotus d’Emerson Fittipaldi, qui prend la pole. Mais rate son départ. Clay Regazzoni en profite, et vire en tête au premier virage. Ickx est longtemps 3e derrière le duo de tête...

(...)