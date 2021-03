Très attendue, la première qualification de la saison de F1 a tenu toutes ses promesses. Et même si au final on a retrouvé les trois favoris pour le titre aux trois premières places, l’ordre est plutôt inhabituel. Et les bonnes et mauvaises surprises n’ont pas manqué, à l’avant comme à l’arrière du peloton au terme d’une heure où les masques sont enfin tombés. Pour la première fois de l’année, tout le monde a donné au même moment le meilleur de lui-même et de sa monture, en pneus tendres et avec un minimum de carburant. L’occasion d’établir une première hiérarchie parmi et au sein des dix écuries.