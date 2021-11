Ceux qui espéraient un cavalier seul de Max Verstappen en cette fin de saison en sont pour leurs frais. Au soir du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton a renversé la vapeur avec maestria. La façon insolente avec laquelle le Britannique s’est imposé a mis une claque à tout le clan Red Bull qui fut bien impuissant face à la tornade britannique.

Alors que Verstappen et Hamilton s’observeront sur la grille de départ du circuit de Losail, ils seront séparés par un écart de 14 points. Cela signifie que si LH44 s’impose et décroche le point du meilleur tour en course, il reviendrait dans le sillage direct du Néerlandais !