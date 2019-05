Depuis mercredi à Monaco, les hommages au légendaire triple champion se sont succédés.



Ce dimanche, l’Autrichien était dans le cœur et les pensées de toute la communauté du sport automobile réunie pour le GP le plus important de la saison. Grand moment d’émotion quand les 20 pilotes ont formé un cercle sur le devant de la grille, tous coiffés d’une casquette rouge. Parfaitement respectée, la longue minute de silence a donné des frissons. Jamais Monaco n’avait été aussi calme à quelques minutes du grand départ.

Et jamais sans doute on avait démontré autant de respect pour un pilote disparu. On a encore eu plus la chair de poule quand la 77e victoire de Lewis Hamilton portant une réplique du casque de son ami disparu a été fêtée par un concert de sirènes des yachts mouillant dans le port. Un dernier adieu à Niki qui a symboliquement signé hier sa 26e victoire en F1, sa troisième en Principauté. Un doublé même pour l’ex-pilote Ferrari et McLaren puisque Sebastian Vettel portait lui aussi un casque à ses couleurs. Les champions ne pouvaient pas lui rendre un plus bel hommage.