Le championnat de F1 débute, enfin, ce week-end avec près de quatre mois de retard. Et suite à l’exceptionnelle pandémie mondiale, pour l’instant, seuls les huit premiers Grands Prix, tous en Europe et sur seulement six circuits différents, ont été confirmés.

Pour la première fois de l’histoire le calendrier devait comprendre vingt-deux rendez-vous. On sait déjà que ce ne sera pas le cas.



(...)