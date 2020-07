A l’instar de son idole Ayrton Senna, le pilote Mercedes a dompté les éléments en qualifs

Il devrait pleuvoir plus souvent. Quand il tombe des hallebardes, le spectacle en Formule 1 est décuplé. C’est bien connu que l’ouverture des vannes célestes permet aux équilibristes de se mettre en évidence. Bien sûr, il ne faut pas un déluge. Les monoplaces se transformeraient en planches de surf et, surtout, l’hélicoptère médical ne serait pas en mesure de décoller. La sécurité passe avant tout…

Mais dès qu’il pleut juste ce qu’il faut, la F1 devient un régal. On l’a encore vu lors des qualifications. Pour la 1re fois depuis fort longtemps, les pilotes ont pu s’exprimer sur une piste détrempée. Dans ces conditions, deux funambules ont émergé : Lewis Hamilton et Max Verstappen. C’est le 1er cité qui a eu le dernier mot dans l’exercice du tour lancé. Seul pilote à tourner en 1:19, le champion du monde en titre a mis… 1,2 seconde dans la vie de tout le monde ! “J’adore ces conditions”, s’exclame Lewis. “C’était incroyablement difficile, on ne voyait rien et il y avait beaucoup d’aquaplanage : j’ai failli me louper dans l’avant-dernier tour, mais finalement tout s’est bien passé”. Le panache de Lewis sous la pluie a fait songer à son idole Ayrton Senna. Le Brésilien était lui aussi un virtuose quand les éléments se déchaînent. Ce dimanche, le beau temps est toutefois annoncé, mais Hamilton sait que sa W11 devrait enfin s’affranchir des pépins rencontrés la semaine dernière et au début du week-end. “Hier aux essais libres sur le sec, ma voiture souffrait d’un problème que nous avons découvert dans la soirée. Nous sommes prêts”, poursuit le Britannique..

(...)