L'ancien pilote de Formule 1 Alessandro Zanardi, est toujours dans un état critique après un grave accident avec son handbike (vélo à main) vendredi.

L'Italien de 53 ans, qui avait été amputé de ses deux jambes après un accident en 2001, a été opéré pendant trois heures vendredi soir au niveau de la tête et a été transféré aux soins intensifs. L'hôpital de Sienne l'a confirmé samedi.

Son état neurologique reste critique. Il est sous assistance respiratoire et a subi des lésions cérébrales. Zanardi participait à un relais baptisé "Obiettivo tricolore", réunissant des athlètes paralympiques en handbike, vélo ou chaise roulante. Il a "perdu le contrôle" de son vélo à main, "a fait deux tonneaux puis a percuté un camion. La collision a été terrible", avait indiqué Mario Valentini, entraîneur de l'équipe d'Italie de cyclisme handisport, aux médias italiens.

Pilote de Formule 1 chez Jordan, Minardi, Lotus et Williams dans les années 90, Zanardi avait dû se faire amputer des deux jambes après un grave accident lors d'une course de Champ Car sur le circuit de Lausitzring en Allemagne. Après son accident, il a continué à courir dans des voitures adaptées. Il s'est alors mis au handbiker et a remporté deux médailles d'or aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 avant de récidiver à Rio de Janeiro en 2016.