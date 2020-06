Alex Zanardi, ancien pilote de F1 et quadruple champion paralympique de handbike, a subi une seconde intervention chirurgicale, longue de deux heures et demi. L'état de l'Italien est stable mais critique, a déclaré lundi le directeur de l'hôpital de Sienne.

Zanardi, 53 ans, est toujours aux soins intensifs dix jours après son grave accident de la route et maintenu dans un coma artificiel. Après avoir réalisé un nouveau scanner, les médecins de l'hôpital Santa Maria elle Scotte ont eu recours à une seconde neurochirurgie.

Zanardi a subi de graves blessures à la tête après avoir été percuté par un camion venant en sens inverse durant un relais avec son handbike entre Pienza et San Quirico, en Toscane, vendredi 19 juin.

Pilote de Formule 1 chez Jordan, Minardi, Lotus et Williams dans les années 90, Zanardi avait dû se faire amputer des deux jambes après un grave accident lors d'une course de Champ Car sur le circuit de Lausitzring en Allemagne. Après son accident, il a continué à courir dans des voitures adaptées. Il s'est alors mis au handbiker et a remporté deux médailles d'or aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 avant de récidiver à Rio de Janeiro en 2016.