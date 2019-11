C'est tout sauf une surprise. Après un début de saison difficile, Antonio Giovinazzi a progressivement redressé la barre pour hisser son niveau de performance à celui de son réputé équipier Kimi Raïkkönen. A plus d'une reprise, l'Italien est parvenu à devancer le Finlandais. Il n'y avait donc aucune raison qu'Alfa Romeo se sépare de son jeune pilote.

L'équipe basée à Hinwil a finalement officialisé la prolongation de Giovi pour la saison 2020. Il s'agira de la 2ème campagne complète du protégé de Ferrari en F1.

« Je suis très heureux de rester dans l’équipe en 2020, a-t-il déclaré. Merci pour l’incroyable support dont j’ai fait l’objet pendant ma première saison compète : tout le monde dans le team m’a soutenu et je suis impatient de poursuivre notre chemin ensemble. »

« J’ai beaucoup appris cette année et je ne serai plus un rookie la saison prochaine, a-t-il ajouté. Il n’y aura plus d’excuse : je veux être compétitif dès le début du championnat et justifier par mes résultats la confiance placée en moi par mes employeurs. »