Alpine l’a officiellement confirmé ce jeudi : Fernando Alonso épaulera encore Esteban Ocon en 2022. Pas vraiment une surprise pour l’Espagnol venant de fêter ses 40 ans ? "Non, car j’avais un contrat d’un an avec option pour une année supplémentaire. Mais il fallait que cela se passe bien, faire confiance aux dirigeants et surtout que je sois toujours compétitif. Vous savez, on me parle souvent de mon âge. Mais pour moi, cela n’a aucune importance. Le vrai baromètre, c’est le chrono. Tant que je suis rapide, que mon équipier n’est pas régulièrement une demi-seconde plus vite que moi et que je m’amuse, je resterai en F1 pour encore de nombreuses années, peut-être jusqu’à mes 45 ans. Je pensais qu’il me faudrait deux ou trois courses pour me réadapter à la F1. Cela a plutôt été cinq, six. Mais maintenant, je suis dans le rythme. Mes dernières courses ont été bonnes."

Quels sont vos objectifs pour le futur, à moyen et plus long termes ?