C'est AlphaTauri qui a inauguré la deuxième semaine de présentations des F1 pour la saison 2022 aujourd'hui sur le coup de midi. La firme de Faenza a présenté en ligne sa nouvelle monoplace pour la prochaine campagne, à savoir l'AT03.

Par rapport aux autres monoplaces présentées jusqu'à présent, l'AT03 se distingue par un museau très fin et très plat. Le bleu nuit de la marque de prêt-à-porter de Red Bull est toujours plus présent au détriment du blanc éclatant. Comme pour la Red Bull RB18, un discret logo Honda Racing s'affiche sur le capot moteur malgré le retrait officiel de la firme au H de la F1.



Pierre Gasly et Yuki Tsunoda piloteront à nouveau la monoplace italienne. L'an dernier, le Français avait à nouveau fait forte impression en marquant de gros points et en s'affirmant fréquemment comme le "best of the rest". Il avait décroché une belle troisième place à Bakou. Le Japonais devra quant à lui confirmer la fin de saison en flèche, lui qui s'est souvent montré brouillon en cours d'année.

Pour les deux jeunes loups, l'objectif sera de faire aussi bien qu'en 2021. Souvent grâce aux seuls efforts de Gasly, AlphaTauri avait terminé à la sixième place chez les constructeurs, non loin d'Alpine.