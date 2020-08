"Le patient a répondu (au traitement en soins intensifs) par des améliorations cliniques significatives", a fait savoir l'hôpital San Raffaele dans une déclaration.

En conséquence, Zanardi n'est plus sous soins intensifs et "est actuellement soigné et traité" dans un établissement de soins semi-intensifs a ajouté l'hôpital.

Zanardi, qui a subi d'importantes lésions cérébrales et crâniennes, était initialement hospitalisé à Sienne, où il a été opéré à trois reprises et maintenu dans un coma artificiel pendant des semaines.

Le 21 juillet, il a été transféré dans une clinique de réadaptation, mais ensuite son état s'est encore aggravé, ce qui a entraîné une hospitalisation au centre de santé de San Raffaele le 24 juillet et une quatrième intervention chirurgicale le jour suivant.

Zanardi est connu pour son refus de renoncer. Il a perdu ses deux jambes en 2001 dans un accident lors d'une course automobile du championnat CART sur le circuit allemand EuroSpeedway à Lausitz. Après cet accident presque mortel, il est passé de la course automobile au paracyclisme. Il a remporté quatre médailles d'or et deux d'argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016 dans cette discipline.