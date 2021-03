Mine de rien, c'est une petite révolution. Cela fait depuis un quart de siècle que les véhicules de sécurité et d'intervention officiels en F1 sont des Mercedes-Benz. CLK, SLK, SLS, AMG-GT,... De nombreux modèles ont marqué l'imaginaire collectif. Dès 2021, la marque à l'étoile ne sera plus la seule marque à fournir le championnat. Aston Martin, qui effectue son grand retour sur les grilles cette année comme écurie à part entière, distribuera également des Vantage en guise de Safety Car et des DBX comme Medical Car ! Un accord pluriannuel a été signé entre les organisateurs et la marque de Gaydon.

Cela ne signifie pas que les Mercedes seront remisées au placard. Les deux constructeurs se relaieront au gré des Grands Prix. Pour marquer le coup, Aston Martin sera à pied d'oeuvre dès le Grand Prix inaugural à Bahreïn tandis que Mercedes prendra le relais dès Imola. Faut-il rappeler que les deux marques sont liées entre elles, le géant allemand étant actionnaire de son homologue britannique et lui fournit, entre autres, son V8 4L biturbo qu'on retrouve aussi bien dans la Vantage que dans l'AMG-GT.

© Aston Martin

« La Safety Car et la Medical Car sont des acteurs essentiels pour assurer la sécurité sur chaque week-end de compétition, indique Michael Masi, directeur de course FIA. Que ce soit pour inspecter la piste, intervenir en course, ou neutraliser un GP, ce sont des outils vitaux pour permettre à la direction de course d’assurer la sécurité de tous et la relance d’une épreuve après un accident.

Ces voitures ont besoin d’être rapides dans toutes les conditions et doivent embarquer les dernières technologies à bord. Quand je vois la Vantage et le DBX, je sais qu’Aston Martin a relevé le défi de manière impressionnante », souligne l'Australien.

Pour parachever cette révolution, les Mercedes de sécurité et d'intervention délaisseront le gris argenté traditionnel pour un rouge vif en écho au nouveau partenaire Crowdstrike, spécialiste en cyber-sécurité. Les Benz s'étaient déjà paré de rouge lors du GP de Toscane 2020 qui marquait la 1000ème course en F1 de Ferrari. Ainsi, on est certains de voir une voiture rouge au moins une fois en tête de la meute...