Le virage ne doit pas être modifié mais bien les dégagements.

La mort tragique d'Anthoine Hubert en F2, il y a deux ans en lever de rideau du GP, n'aurait-elle servi à rien ?

Dans la foulée de cet accident dramatique, on avait évoqué toute une série de travaux et d'aménagements à effectuer. Mais au final, vingt-quatre mois plus tard, rien n'a changé. Le Raidillon, toujours aussi rapide, est toujours aussi dangereux. En moins d'un mois, on y a à nouveau frôlé le drame à deux reprises.

D'abord lors des 24 Heures avec ce terrible accident dont l'ex-pilote F1 Jack Aitken ne s'est pas sorti tout à fait indemne puisqu'il a encore dû déclarer forfait ce week-end pour l'épreuve GT de Brands Hatch. Mais pour le même prix, il aurait pu subir le même sort que le malheureux espoir français si l'impact avec une autre GT lancée à plus de 200 km/h avait été de côté.