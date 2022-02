Cet après-midi c'est au tour de l'écurie Williams de présenter sa nouvelle monoplace, la 44e du nom et la première sans son géniteur Sir Frank.

Une FW44 qualifiée de véritable "beauté" par le patron de l'écurie Jos Capito. Il est vrai que la livrée de cette nouvelle née dont on nous a visiblement présenté une maquette est plutôt réussie avec du bleu électrique et un peu de rouge "parce que nous sommes un team anglais et fier de l'être," a précisé le boss... allemand. "Si elle est aussi rapide que jolie alors les résultats seront au rendez-vous."

On ne voudrait pas le contredire même si au niveau de l'équipage, c'est sans doute le plus faible du plateau avec Haas puisque Nicholas Latifi rempile pour une troisième année, tandis que la pépite George Russell enfin promue chez Mercedes est remplacée, un peu à la surprise générale, par le revenant Alex Albon, l'homme lâché par Red Bull fin 2020.

Après une saison en DTM, le Thaïlandais du Royaume-Uni a bien envie de profiter de la nouvelle règlementation et de la redistribution des cartes pour se relancer en F1. "Mon année en retrait m'a permis de voir les choses d'une autre perspective," a déclaré Albon déjà monté sur un podium de F1. "Je vais essayer de faire profiter l'équipe de l'expérience acquise chez Red Bull."

"Il sera important d'effectuer le plus de kilomètres possible la semaine prochaine à Barcelone car les F1 sont nouvelles pour les ingénieurs mais aussi pour les pilotes," a précisé le pilote canadien. "Leur pilotage s'annonce plus agressif, plus physique. Il va falloir s'y habituer."