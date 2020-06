La presse montréalaise annonce le retour de la F1 les 9, 10 et 11 octobre prochains

A 9 jours des premiers essais de la nouvelle saison de F1, le 3 juillet au Red Bull Ring, on ne connaît toujours pas le programme 2020 au-delà des huit GP européens annoncés et confirmés. La FIA a juste confirmé les trois épreuves de clôture du championnat. A priori deux courses à Barheïn puis la finale habituelle à Abu Dhabi mi-décembre.

Mais quid entre le GP d'Italie début septembre et la fin novembre, soit durant deux mois et demi ?

Liberty Media n'a encore rien annoncé officiellement, mais les rumeurs se propagent rapidement. Monza devrait être suivi par un second GP dans la « Botte », les 11, 12 et 13 septembre au Mugello pour fêter le 1000e GP de Ferrari.

Puis direction le Portugal, à Portimao, avec au moins une course, peut-être deux. « Cela nous a été confirmé par les gens de l'hôtel lorsque nous avons disputé les 24H de Portimao la semaine dernière, » a indiqué le pilote néerlandais Tom Coronel.

De leur côté, les organisateurs du GP de Russie à Stochi prétendent que tout sera prêt et que la course aura lieu à la date prévue (du 25 au 27 septembre) avec du public. Etonnant quand on voit les chiffres de la pandémie encore actuellement dans ce pays...

Ensuite, surprise, la F1 serait de retour au Canada ! Alors que l'édition prévue en juin avait été annulée (et non reportée) en mai dernier, les journaux montréalais du jour annoncent formellement le retour de la F1 le week-end des 9, 10 et 11 octobre, en automne, comme lors des débuts du rendez-vous de l'île Notre-Dame.

Les dirigeants de la F1 espèrent pouvoir publier un nouveau calendrier complet (mais définitif?) avant le lancement de la saison. Si les destinations importent peu au final pour les pilotes et le public, il nous semble impératif de connaître le nombre de courses sur lesquelles se disputera le championnat 2020 avant l'extinction des premiers feux. On rappellera qu'un minimum de quinze courses est nécessaire pour pouvoir toucher les droits télés.